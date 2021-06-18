Umut Bulut, Eyüpspor'a gidiyor

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan oyuncu rekorunu geçen sezon kıran Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Umut Bulut, Eyüpspor'a gidiyor
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18 Haziran 2021 08:36
Süper Lig tarihinde 515 maçla en çok maça çıkan oyuncu rekorunu geçen sezon kıran Umut Bulut, rotasını 1.Lig'e çevirdi.

Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Umut Bulut, Spor Toto 1.Lig'in yeni takımı Eyüpspor ile anlaştı.

163 golle 100'ler kulübünde de yer alan 1983 doğumlu oyuncu geçen sezon 34 resmi maçta 4 gol atmıştı. Eyüpspor bir başka deneyimli golcü Bogdan Stancu ile de anlaştı.


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