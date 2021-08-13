Umut Bulut duble yaptı, Eyüpspor 4 golle kazandı!

TFF 1. Lig'de sezonun açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u ağırladı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Eyüpspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 13. ve 27. dakikalarda Umut Bulut, 78. dakikada İlter Taşkın ile 84. dakikada Cenk Alkılıç attı. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 63. dakikada Kerim Avcı ile 83. dakikada Sandro Lima kaydetti.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, lige 3 puanla başladı. Gençlerbirliği ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.



Eyüpspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Gençlerbirliği ise Adanaspor deplasmanına gidecek.



