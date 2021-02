Umut Bulut: 'Bu rekor aklıma gelmezdi'

Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakalamıştı. Tecrübeli forvet, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giydiği takdirde Oğuz Çetin'i geçerek rekorun yeni sahibi olacak.



Umut Bulut, rekor öncesi TRT SPOR'da yayınlanan "Futbol Anadolu" programında Hünkar Mutlu, Erhan Seven ve Tarık Üstün'ün sorularını yanıtladı.



37 yaşındaki golcü Oğuz Çetin'i yakalamasıyla ilgili, "Gerçekten ilk profesyonel maçıma çıktığımda böyle bir rekor aklıma gelmezdi. Ulaşılması çok zor bir rekor. Buradan hem Oğuz hem de Rıza hocayı tebrik ediyorum. Onların da bu kadar maç oynamış olması çok önemliydi. Uzun yıllar bu şekilde oynadığım için mutluyum. İnşallah geriye kalan dönemlerde de oynadığım takımlarda elimden geleni yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.



"Toulouse'a gitmesem 600 maça ulaşırdım"



Fransa kariyeriyle ilgili de konuşan Bulut, "Toluouse'a gitmemin şöyle bir artısı oldu. Türkiye'ye geldikten sonra kendi kariyerimde futbol yaşantımı değiştirdi ve uzattı. Oraya gitmesem belki 600 maç civarına ulaşırdım ama gitmem uzun yıllar futbol oynamama vesile oldu. Uzun yıllar Avrupa'da oynamak çok önemli. Benim en büyük hayalim İspanya'da oynamaktı. Ama Fransa oldu. Kısmet böyleymiş..." dedi.



"Kubilay çok iyi yerlere gelecek"



"Hamza hocam beni en iyi bilen hocalarımdan biri" diyen Bulut," Dörtlü forvet oynadığımız zaman farklı özellikleri olan Adem, Kubilay, Tetteh ile birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe, Alanya, Kasımpaşa maçlarında bunu başardık. Kubilay çok yetenekli. Bunu yakından görüyorum. Çok iyi yerlere gelecek. Hava hakimiyeti ve top tekniği olarak çok iyi..." değerlendirmesinde bulundu.



"İlk defa bir maçın bitmesini istedim"



Hayatımda ilk defa bir maçın çabuk bitmesini istedim. İnanılmaz bir soğuk vardı Sivas maçında... Benim 'kulağım gitti. Başka oyuncu arkadaşlarımızın 'burnu gitti'... Eve gittiğimde iki kulağım da davul gibi şişmişti. Bir ay sürdü. Bandanayla oynadık. O gün Sivas halkı da herhalde orada bir ağabeyle konuşmuştum. 'Yıllardır Sivas'ta yaşıyorum. Böyle bir soğuk görmedim' demişti.



"Fatih hoca maçtan önce golü tarif etti, attım"



"Fatih (Terim) hocam bir Sivas maçından önce, 'Çaprazdan vur şöyle bir gol at gel' dedi. Sivas maçı 45. saniye sağ çaprazdan vurdum gol oldu. Atmasam gidemeyecektim hocaya zaten de attım çok şükür. Koştuk hocaya..."



"Selçuk bir şekilde topu ayağıma, kafama konduruyordu"



Selçuk İnan çok iyi anlaştığını dile getiren Bulut, "En iyi anlaştığım oyuncu Selçuk İnan. Selçuk'la yıllardır beraber oynadık. Bir şekilde ayağıma, kafama düşürüyordu topu... Arkaya attığı toplarla beni çok iyi besliyordu. Selçuk'tan ayrıldıktan sonra bayağı zorluk yaşadım." dedi.



Drogba'nın Türkiye'ye gelmesi, onunla oynamak çok gurur verici. Hem Türkiye'ye hem Galatasaray'a kattıkları için çok mutluyum. Drogba'nın herkesle diyalogu çok iyiydi."



"Yattara 'gol kaçırma taklidi'mi yapıyordu"



Trabzonspor'da beraber oynadığı futbolcu Yattara'yla ilgili anısını paylaşan Bulut, "Yattara müthiş bir insan, müthiş bir karakter. Türkçe'yi çok iyi biliyordu. Herkesle de çok iyi anlaşıyordu. Gol kaçırdığım zaman çok üzülüyordu. Taklidimi yapıyordu. Gol kaçırdığımda ellerimi kaldırırım, kafamı sallardım. O da benim taklidimi yapardı" ifadelerini kullandı.



Unutamadığı maçlar?



Bulut, kariyerinde unutamadığı maçlarla ilgili sorulan soruya, "Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-2 yendiğimiz maç kariyerim için çok önemliydi. Yıllar geçse de her zaman hatırlanacak bir maç... 90+5. dakikada gol atmıştım. Galatasaraylılar için de unutulmaz bir maçtı.



Trabzonspor'da oynarken Fenerbahçe ile 2010 Türkiye Kupası finali vardı. O maçı da unutamıyorum. Maçın başında birkaç gol kaçırmıştım. Üzerimde onun stresi vardı. Maçı 1-1'e getirince bayağı mutlu olmuştum. Maçı kazanıp, kupayı aldığımız için de çok sevinmiştim." yanıtını verdi.



"Milli takımda Portekiz maçını unutamıyorum. Estonya maçı var. İzlanda maçı Selçuk'un son dakikada gol attığı karşılaşma da unutulmazlarım arasında..."



Beraber oynadığı en iyi forvet?



"Hem Burak hem de Elmander'le o sene çok büyük işler başardık. İkisi en iyi oynadığım forvetlerdi."



Karşısındaki en iyi savunmacı?



"Diego Lugano. Onu beğeniyordum. Onunla mücadele ettiğim zaman çekindiğimi söyleyebilirim"