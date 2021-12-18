Umut Bulut, Avrupa'yı sallıyor!

Spor Toto 1. Lig'de Umut Bulut fırtınası esiyor. 27 yıllık özlemine son verip bu sezon 1. Lig'e yükselen Eyüpspor'a golleriyle hayat veren 38 yaşındaki futbolcu, genç santrforlara taş çıkarıyor. 17. haftası geride kalan ligde İstanbul ekibiyle 9 gole imza atan Umut Bulut, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gol listelerinin üst basamağında bulunuyor.



Umut, Avrupa'daki 36 yaş üstü futbolcular arasında 15 maçta attığı 9 golle ikinci sırada yer alırken, 3 de asist yaparak 12 kez skora etki etti.



Deneyimli milli forvet, sadece İspanya 2. Lig takımı Cartagena'nın 40'lık forveti Ruben Castro'ya (10) geçildi. Tecrübeli golcü, Cristiano Ronaldo (7-2 asist) ve Milan'ın İsveçlisi Zlatan İbrahimovic'i (7 gol-2 asist) gibi yıldızları da geride bıraktı





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