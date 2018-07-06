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Umut Bozok'tan transfer açıklaması

Galatasaray'ın da gündeminde olan Umut Bozok, yeni sezon hazırlıklarına başlarken yapılan son antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Umut Bozok'tan transfer açıklaması
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06 Temmuz 2018 00:42
Galatasaray ile adı sık sık anılan genç golcü Umut Bozok, yeni sezon hazırlıklarına Nimes ile devam ederken, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye gelirse Galatasaray'da oynamak istediğini daha önceki röportajlarında açıklayan Umut Bozok, transferle ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

'Nimes'ten ayrılacak mısın?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Umut, ''Nimes'te antrenmanlara başladım. Dedikodularla ilgili konuşmak istemiyorum. Nimes'te devam ediyorum. Diğer konularla menajerim ilgileniyor. Şu an için buradayım'' yanıtını verdi.

Sezon öncesi hedeflerini de anlatan genç golcü ''Bu sezon hedefimiz ligde kalmak. Bunun için çalışacağız. İyi bir Nimes izletmek istiyoruz. Kişisel olarak da atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Kendime sezon öncesinde bir rakam belirleyeceğim'' ifadelerini kullandı.

Umut Bozok geçen sezon Nimes ile Ligue 2'de 24 gole imza atma başarısı göstermişti.



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