Umut Bozok: 'Yusuf'un golü olsaydı kazanmıştık'

Trabzonspor'un yeni golcüsü Umut Bozok, Ferencvaros maçı sonrası açıklamada bulundu.



Bozok rakiplerinin 10 kişi kalmasından sonra daha iyi performans göstermeleri gerektiğini belirterek, "Bence ilk 15 dakikada zora girdi maç sonra iyi mücadele etti. Onlar 10 kişi olduktan sonra daha iyi olmalıydık. Yusuf'un golü olsaydı alırdık maçı. Şimdi ligde önemli maçımız var ve daha sonra da yine Avrupa maçımıza hazırlanmalıyız" diye konuştu.



İlk maçları olmasına rağmen Maxi Gomez'le iyi anlaştıklarını belirten Bozok, "Takım kazansaydık çok mutlu olurduk. Maxi de gol attı, çok yardımcı oluyoruz ona. İdmanda daha çok çalışmamız lazım. İkimiz de gol attık ama kazansaydık daha da keyifli olacaktık" diyerek açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ