Umut Bozok'un Fenerbahçe maçı hedefi

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu Kasımpaşa forması ile 20 golle kral olarak tamamlayan, bu sezon ise Trabzonspor'da istediği kadar şans bulamayan Umut Bozok, Ankaragücü maçında 2 golle moral kazanırken seriyi Fenerbahçe ile devam ettirmek istiyor.
Süper Lig kariyerinde 3 büyük kulüpten Galatasaray ve Beşiktaş'ın ağlarını havalandıran 26 yaşındaki forvet oyuncusu, sadece Fenerbahçe karşısında suskun kaldı.
PUAN KAZANDIRAN GOLLER
Geçen sezon Kasımpaşa'da iken Galatasaray'a hem iç sahada (2-2) hem deplasmanda (3-1) gol atan Umut, 1-1 biten Beşiktaş maçında da lacivert beyazlılara puan kazandıran golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye karşı ise, ikisi geçen sezon (1-2 ve 1-2) Kasımpaşa'da, 1'i de bu sezon Trabzonspor forması ile (2-0) üç karşılaşmada sahaya çıkarken gol sevinci yaşayamadı.
"BENİM İÇİN ÖZEL MAÇ"
Umut, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde, "Tabii ki benim için özel olacak çünkü daha önce Fenerbahçe'ye karşı hiç gol atamadım. Bu sefer bu şanssızlığımı yenmeyi çok istiyorum. Takım olarak bu maçı inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Taraftarımız için en iyi şekilde oynamamız lazım. Bu zor sezonda onlara bir hediye veririz inşallah. Sezonu mümkün olduğunca iyi yerde bitirmek istiyoruz" demişti.
Süper Lig kariyerinde 3 büyük kulüpten Galatasaray ve Beşiktaş'ın ağlarını havalandıran 26 yaşındaki forvet oyuncusu, sadece Fenerbahçe karşısında suskun kaldı.
PUAN KAZANDIRAN GOLLER
Geçen sezon Kasımpaşa'da iken Galatasaray'a hem iç sahada (2-2) hem deplasmanda (3-1) gol atan Umut, 1-1 biten Beşiktaş maçında da lacivert beyazlılara puan kazandıran golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye karşı ise, ikisi geçen sezon (1-2 ve 1-2) Kasımpaşa'da, 1'i de bu sezon Trabzonspor forması ile (2-0) üç karşılaşmada sahaya çıkarken gol sevinci yaşayamadı.
"BENİM İÇİN ÖZEL MAÇ"
Umut, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde, "Tabii ki benim için özel olacak çünkü daha önce Fenerbahçe'ye karşı hiç gol atamadım. Bu sefer bu şanssızlığımı yenmeyi çok istiyorum. Takım olarak bu maçı inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Taraftarımız için en iyi şekilde oynamamız lazım. Bu zor sezonda onlara bir hediye veririz inşallah. Sezonu mümkün olduğunca iyi yerde bitirmek istiyoruz" demişti.