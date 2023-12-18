Umut Bozok'tan transfer kararı: Fransa

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Umut Bozok'un Süper Lig'den teklifler almasına rağmen kariyerine Fransa'da devam etmek istediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok'tan transfer kararı: Fransa
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18 Aralık 2023 11:15
Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Umut Bozok, ara transferde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Ligdeki son 11 maçta sahada yer almayan 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den de talipler var. Ancak oyuncu, kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor.

Trabzonspor'un 2022 yazında kadrosuna kattığı Umut Bozok, bordo-mavili forma altında 41 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.

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