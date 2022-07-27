Umut Bozok'tan flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı Umut Bozok, sürpriz bir paylaşım yaptı.



Sosyal medyada bir taraftarın "Kasımpaşa'dan 250 bin Euro alan Galatasaraylı Umut Bozok Galatasaray'dan 2 Milyon € istiyor." paylaşımına milli oyuncu, "Abi gazetelerde okuduğun şeylere inanma lütfen." cevabını verdi.



Başarılı golcünün bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Lorient ile 1 yıl sözleşmesi kalan Umut Bozok geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirdi. Milli oyuncu 20 golle gol krallığına uzanmıştı.





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