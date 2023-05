Trabzonspor'da Ankaragücü karşılaşmasında 2 gol atarak takımın galibiyetinde kilit rol oynayan Umut Bozok düzenlediği basın toplantısında konuştu. Nenad Bjelica'yı ve takımın son durumunu değerlendiren 26 yaşındaki golcü futbolcu Fenerbahçe maçıyla ilgili de açıklama yaptı.



"AYNI UMUT BOZOK VAR BURADA"



Bozok, bu senenin zor olduğunu ve gelecek sezon daha iyi olması için gayret ettiklerini belirterek, "Buraya gelirken tabii ki takımla beraber bir kere daha şampiyonluk yaşamak istedim. Ben aslında kariyerimde hiç şampiyonluk yaşamadım. Bu duyguyu yaşamak istedim. Bu sene maalesef olmadı. Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 tane asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey çok, çalışmaya devam. Bu sene takım olarak ve bireysel olarak zor oldu. Bu sene benim ve herkes için zor geçti. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz. Son dönemlerde böyle üst üste 2 maç oynamadım. Herhangi bir futbolcu için temposuz oynamak zor bir şey. 2-3 haftadır yeni hocamızla birlikte çalışıyoruz, 3 haftadır 2 kez ilk 11 başladım, 1 kere 30 dakika oynadım. Yavaş yavaş tempo yakaladım. Allah'a şükür 2 gol attım. Benim için çok önemli bir şey. Geçen sene 15 maç üst üste ilk 11 oynadım, 90 dakika oynadım. Futbolcu için böyle üst üste maç oynamak çok önemli. Bu sene fazla şans bulamadım maalesef, moral ve fiziksel durum için zor bir şey ama çalışmaya devam, pes etmek yok. Bu sene benim için çok çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti. Takım olarak hedefler de değişti. Her sene yeni şeyler öğrenmeye başlıyorum, bu sene de böyle bir şey oldu. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz. Ama geçen seneyle aynı Umut Bozok var burada, hiçbir şey değişmedi bence" dedi.



26 yaşındaki futbolcu, bütün takımların şampiyonluk sonrası yaşadığı sorunlara benzer sorunlar yaşandığını vurgulayarak, "Futbol dünyasında takım iyi gitmeyince bireysel bakıyoruz, bütün oyuncular daha iyi olabilir, ben de katılıyorum buna. Şampiyonluktan sonra çok zor bir dönem yaşıyoruz. Bütün takımlar böyle durumlar yaşayabiliyor. Bir haftada 2 tane maç oynadık, 3 maç oynadık. Fiziksel olarak da zorlandık. Trabzonspor gibi büyük bir camiaya göre böyle bir performans düşük, her gün çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki daha iyi olmak. Şu an maalesef lig, kupa ve Avrupa Ligi bitti. Seneye daha iyi olmamız lazım, bunu herkes biliyor" ifadelerine yer verdi.



"BJELICA, ÇOK KALİTELİ BİR HOCA"



Bozok, teknik direktör Nenad Bjelica'nın kendisiyle özel bir çalışma yapmadığını ama herkesle çok çalıştığının altını çizerek, "Aslında medyada bayağı şeyler okudum. Mesela bir ara hoca özel çalışmalar yaptı benimle diye yazdılar sonra da gol attım. Özel çalışmalar olmadı bunu söyleyebilirim ama hoca herkesle çalışıyor. Çok kaliteli bir hoca. Bütün çalıştığım hocalar hepsi kaliteli. Yurt dışından bir mantalite getirdi, değişik bir mantalite. Biz de katılıyoruz. Sert bir hoca, sahada bayağı sertlik var ama herkese güveniyor, bunu gördük. Herkesi tanıyor, bütün oyuncuların kalitesini söyledi. Kim kaç tane gol attı, asist yaptı her şeyi biliyor, takımı çok iyi tanıyor. Bize çok güveniyor, biz de ona çok güveniyoruz. Sezon yavaş yavaş bitiyor, herkes kendini göstermek istiyor tabii ki, hoca da herkese şans veriyor. Arif oynadı geçtiğimiz maçta, Serkan da yeni geldi takıma oyuna girdi. Antrenmanlar çok önemli, bunu da anladık. O yüzden herkes çok iyi çalışıyor bence, idmanlar çok kaliteli. İç sahada galibiyet getirdik çok mutluyuz, inşallah devamı gelir" cümlelerini kullandı.



"ABDULLAH HOCAYA BÜYÜK BİR SAYGIM VAR"



Bozok, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Bu sene biraz benim için değişik oldu aslında. Bir ara ilk 11 oynadım, bir ara 5 dakika girdim, bir ara hiç girmedim. Benim için tabii ki zor bir dönemdi, herkes için zor bir dönem olur böylesi. Abdullah hocaya büyük bir saygım var tabii ki, tercihlerine hiçbir şey demeyeceğim, saygı duyuyorum. Ben tabii ki futbolcu olarak bütün maçlarda oynamak istiyorum, 5 dakika giriyorum oyuna tabii ki takıma yardımcı olmak istiyorum ama risk almam gerekiyor, risk alınca hata yapma şansım var, böyle yapınca da benim için zor oluyor. Her gün çalışıyorum, hoca geldi, 2 kez oynattı beni üst üste. Ondan dolayı idmanlarda çalışmak çok önemli. Böyle bir şans olunca kendini hazır tutmak lazım. Hoca bize çok güveniyor, kalitemizi gördü, anladı. İdmanda da çok çalışıyoruz. Bu sene hedef kalmadı maalesef ama en iyi şekilde bitirmek istiyor. Kendimizi göstermemiz lazım. Yeni transferler olacak, gidenler olacak o yüzden kendimizi göstermek istiyoruz.



4-3-3 formasyonu benim için uygun. Hiç fark etmez. Geçen sene 4-4-2 oynadık, 4-3-3 oynadık. Benim için fark etmez. Hoca hangi formasyonu istediyse ben ona katılıyorum. Futbol dünyası öyle, transfer olacak. Forvet, stoper, orta saha Kim olursa olsun ben her zaman daha iyi olmak istiyorum. İyi bir futbolcu olsun, ben kendimi daha çok geliştirmek isterim tabii ki. Aslında tek forvet oynamayı severim, çift forvet oynamayı da severim. Fransa'da bana böyle bir etiket koydular maalesef. Her zaman çift forvet oynayan bir futbolcusun diyorlar bana. İlk profesyonel yılımda 4-4-2 formasyonla oynadık, 24 gol attım. Sonra tek forvet oynadım, zor dönemler yaşadım. Benim için hiç fark etmez. Geçen sene tek forvet oynadım. Maxi Gomez bana alan yaratıyor, ben de ona yaratmaya çalışıyorum. Çift oynarken çok yakın olmamız lazım. Bu maçta ben 2 gol attım belki de sonraki maç Maxi Gomez 2 tane atar. Forvet için çift oynamak işi basitleştiriyor. Ara sıra Maxi Gomez kale önünde, ara sıra ben orada olacağım. Sisteme göre farklı şeyler var ama çift ya da tek hiç fark etmez. Bu sene zor duygularla bir sezon geçirdim. Bir ara taraftar tepki gösterdi, öyle şeyler de yaşadım. Benim için zor oldu tabii ki ama bunu Ankaragücü maçından sonra tam tersi oldu. Taraftar çok destek oldu, yardımcı oldu. Bu futbolcu hayatında maalesef böyle şeyler oluyor. Fransa'da da böyle şeyler yaşadım. Sonra taraftarlar tepki gösterdi bana. Üst üste 2 maç oynadım, daha fazla özgüven kazanıyorum. 2 gol attım, tabii ki daha özgüvenli birisi var karşınızda. İnşallah böyle devam edecek. Sezon sonuna kadar çok süreç yakalamak ve gol atmak istiyorum. Takıma da bu şekilde yardımcı olmak istiyorum. Ne kadar yardımcı olursam da o kadar güçlü olurum bence."



"KADIKÖY'DE %100 KAZANMAMIZ LAZIM"



Bozok, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyleyerek, "Fenerbahçe maçı bizim için, camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Zor bir maç, çok iyi bir takım, çok iyi bir takip. Ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için, camia için en iyi şekilde oynamamız lazım. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. Taraftarımız için bu zor sezonda, onlara bir hediye veririz inşallah" dedi.



"ICARDI DAMGA VURDU



Milli futbolcu, açıklamalarının son bölümünde ise şu görüşlere yer verdi: "Icardi ve Aboubakar çok iyi forvetler. Beğendiğim bir forvet var bu sene fazla süre alamadı, Muhammet Demir. Çok beğeniyorum o stili. Uzun boylu değil son vuruşları iyi. Onu çok beğeniyorum. MKE Ankaragücü forveti var Ali Sowe, o da çok dirençli. Valencia da var. Bu sene forvetler daha yetenekli galiba. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Maxi Gomez de var tabii ki çok kaliteli forvet ama bu sene bence tabii ki Icardi. Bakasetas çok iyi penaltı kullanıyor, frikik ve kornerler de dahil. Forvet için penaltı ya çok iyi oluyor ya çok kötü. Bence şu an Bakasetas kullanmaya devam etsin, benim için daha iyi."





