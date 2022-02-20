Umut Bozok, Süper Lig'i sallıyor

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Umut Bozok, Süper Lig'e damga vuruyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon İstanbul ekibinde toplamda 12 kez fileleri sarstı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Umut Bozok, Süper Lig'i sallıyor
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20 Şubat 2022 12:35
Kasımpaşa'nın 25 yaşındaki futbolcusu Umut Bozok Spor Toto Süper Lig'e damgasını vuruyor.

İstanbul ekibinin Fransız ekibi Lorient'ten bedelsiz olarak ve düşük bir maaş karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu.

Sezon başında menajeri tarafından 3 İstanbul kulübüne de önerilen Umut Bozok beklediği teklifi alamayınca tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Umut'u yakından takip ettiği öğrenildi.

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