Umut Bozok, Süper Lig'i salladı!

Kasımpaşa'nın santrforu Umut Bozok, performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok, Süper Lig'i salladı!
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25 Aralık 2021 16:34
Kasımpaşa'nın santrfor oyuncusu Umut Bozok, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni topladı.

Kasımpaşa'nın sezon başında Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu, takımının gol yükünü üstlendi.

Süper Lig'de hiç maç kaçırmayan Bozok, rakip filelere 8 gol gönderdi.

Öte yandan takım arkadaşlarına da 3 asist yapan Umut Bozok, Kasımpaşa'nın bu sezon attığı 19 golün 11'ine direkt etki etmiş oldu.


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