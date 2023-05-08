Umut Bozok: "Özgüvenim yerine geldi"

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 2-0 yendiği maçta 2 gol ile yıldızlaşan Umut Bozok, maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok: 'Özgüvenim yerine geldi'
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08 Mayıs 2023 22:15
Trabzonspor'u Ankaragücü'nü 2-0 yendiği maçta 2 gol atan Umut Bozok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisi için çok önemli 2 gol olduğunu söyleyen Bozok, "Gerçekten forvet için gol atmak güzel bir şey. Uzun zamandır gol atamıyordum. İki gol attım, iç sahada çok iyi oldu. Takımı tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir. Özgüvenim düşüktü, zor zamanlar geçirdim. Bütün takım, hocalarım yardımcı oldu. Çok iyi duygu, çok iyi oldu." dedi.

 
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