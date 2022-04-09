Umut Bozok için transfer planı hazır!

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un arkasında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da idareciler sezon sonunda Kasımpaşa'nın kapısını çalma kararı aldı. İstanbul temsilcisinde bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Umut Bozok için Kasımpaşa'nın planı belli oldu.



Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon lacivert-beyazlılarda 34 müsabakada şans buldu. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Umut Bozok aynı süreçte takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.



İstanbul temsilcisinin son haftalarda yakaladığı çıkışta başrol oynayan isimler arasında yer alan Umut Bozok'un satın alma opsiyonunun Kasımpaşa tarafından kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki tecrübeli santraforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.



OPSİYONU 1.5 MİLYON EURO



Kasımpaşa sezon sonunda Fransız ekibi Lorient'e 1 milyon 500 bin euro ödemesi halinde tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek.



6 MİLYON EURO İSTEYECEK



İstanbul temsilcisinin Umut Bozok'un satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyuncu için en az 4 katını isteyecek.









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