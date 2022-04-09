Umut Bozok için transfer planı hazır!

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Umut Bozok için İstanbul temsilcisi planını belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Umut Bozok için transfer planı hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 11:46
Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un arkasında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da idareciler sezon sonunda Kasımpaşa'nın kapısını çalma kararı aldı. İstanbul temsilcisinde bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Umut Bozok için Kasımpaşa'nın planı belli oldu.

Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon lacivert-beyazlılarda 34 müsabakada şans buldu. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 14 kez havalandırma başarısı gösterdi. Umut Bozok aynı süreçte takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

İstanbul temsilcisinin son haftalarda yakaladığı çıkışta başrol oynayan isimler arasında yer alan Umut Bozok'un satın alma opsiyonunun Kasımpaşa tarafından kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki tecrübeli santraforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

OPSİYONU 1.5 MİLYON EURO

Kasımpaşa sezon sonunda Fransız ekibi Lorient'e 1 milyon 500 bin euro ödemesi halinde tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek.

6 MİLYON EURO İSTEYECEK

İstanbul temsilcisinin Umut Bozok'un satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyuncu için en az 4 katını isteyecek.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.