Umut Bozok için ilk resmi teklif

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Nimes'in Ligue 1'e çıkmasında büyük rol oynayan ve adı zaman zaman Galatasaray ile anılaniçin ilk resmi adımı Nantes attı.Ligue 1'de mücadele eden, genç golcü oyuncu Umut Bozok için kulübü Nimes'e ilk resmi teklifi yapan takım oldu. Fransız basınında yer alan haberde Nimes'in yapılan teklifi düşük bulduğu ve Umut Bozok içinbonservis bedeli istendiği belirtildi.Geçen sezon Ligue 2'de 24 gole imza atan Umut Bozok, Galatasaray'ın da alternatifleri arasında yer alırken, genç isim Türkiye'ye gelirse tercihinin sarı-kırmızılı takım olacağını ''Şu anda Türkiye'nin benim için ideal olduğunu düşünmüyorum. Bir gün orada oynarsam, taraftarı olduğum Galatasaray'da oynarım'' sözleriyle dile getirmişti.