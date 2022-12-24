Umut Bozok gole motive!

Trabzonsporlu Umut Bozok, Akyazı'daki sessizliğini kupa maçının ardından, ligde de bozmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Umut Bozok gole motive!
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24 Aralık 2022 12:43
Umut Bozok
Umut Bozok
Trabzonsporlu Umut Bozok, Akyazı'daki sessizliğini kupa maçının ardından, ligde Fenerbahçe karşısında bozmak istiyor.

Bordo-mavili forma ile Trabzon'daki ilk golünü kupa maçında Samsunspor'a atan 26 yaşındaki forvet, Fenerbahçe filelerini de sarsarak kalitesini göstermek istiyor.

Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol atmıştı. 

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