Umut Bozok gole motive!

Trabzonsporlu Umut Bozok, Akyazı'daki sessizliğini kupa maçının ardından, ligde Fenerbahçe karşısında bozmak istiyor.
Bordo-mavili forma ile Trabzon'daki ilk golünü kupa maçında Samsunspor'a atan 26 yaşındaki forvet, Fenerbahçe filelerini de sarsarak kalitesini göstermek istiyor.
Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.
Bordo-mavili forma ile Trabzon'daki ilk golünü kupa maçında Samsunspor'a atan 26 yaşındaki forvet, Fenerbahçe filelerini de sarsarak kalitesini göstermek istiyor.
Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.