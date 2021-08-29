Umut Bozok: 'Gol attım, mutluyum! 3 puan da olabilirdi'

Kasımpaşalı Umut Bozok, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Umut Bozok "Çok mutluyum. İlk 11 başlamadım ama gol atmayı çok istedim. Maça girdim ve golü attım. 1 puan çok iyi ama Galatasaray'dan 3 puan da alabilirdik. 5 puana ulaştık. Aradan sonra Kayserispor'u da yeneceğiz." dedi.



Umut Bozok ayrıca "Gol hedefim var. Hayırlısıyla 10 gol atsam çok güzel olur." dedi.



