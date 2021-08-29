Umut Bozok: "Gol attım, mutluyum! 3 puan da olabilirdi"

Kasımpaşalı Umut Bozok, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Umut Bozok: 'Gol attım, mutluyum! 3 puan da olabilirdi'
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29 Ağustos 2021 22:10
Kasımpaşalı Umut Bozok, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Umut Bozok "Çok mutluyum. İlk 11 başlamadım ama gol atmayı çok istedim. Maça girdim ve golü attım. 1 puan çok iyi ama Galatasaray'dan 3 puan da alabilirdik. 5 puana ulaştık. Aradan sonra Kayserispor'u da yeneceğiz." dedi.

Umut Bozok ayrıca "Gol hedefim var. Hayırlısıyla 10 gol atsam çok güzel olur." dedi.


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