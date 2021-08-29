Umut Bozok: 'Gol attım, mutluyum! 3 puan da olabilirdi'

Kasımpaşalı Umut Bozok, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Umut Bozok "Çok mutluyum. İlk 11 başlamadım ama gol atmayı çok istedim. Maça girdim ve golü attım. 1 puan çok iyi ama Galatasaray'dan 3 puan da alabilirdik. 5 puana ulaştık. Aradan sonra Kayserispor'u da yeneceğiz." dedi.
Umut Bozok ayrıca "Gol hedefim var. Hayırlısıyla 10 gol atsam çok güzel olur." dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren Umut Bozok "Çok mutluyum. İlk 11 başlamadım ama gol atmayı çok istedim. Maça girdim ve golü attım. 1 puan çok iyi ama Galatasaray'dan 3 puan da alabilirdik. 5 puana ulaştık. Aradan sonra Kayserispor'u da yeneceğiz." dedi.
Umut Bozok ayrıca "Gol hedefim var. Hayırlısıyla 10 gol atsam çok güzel olur." dedi.