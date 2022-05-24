Umut Bozok, Galatasaray için yola çıktı!

Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok ile her konuda anlaşan Galatasaray, bonservisi konusunda Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok, Galatasaray için yola çıktı!
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24 Mayıs 2022 09:48
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 20 golle tamamlayan Kasımpaşalı Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan bu yana gol kralı olma başarısını gösteren ilk yerli oyuncu oldu.

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu'na evet dedi.

Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini itiraf eden golcü oyuncu, bonservisinin halledilmesi durumunda sarı-kırmızılı formayı giymekten gurur duyacağını tekrarladı.

Kasımpaşa 4 milyon euroya satmak istiyor

Umut'un bonservisi Fransa'nın Lorient takımında. Satın alma hakkı da Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'nın, 800 bin euroluk bu hakkı kullandıktan sonra 4 milyon euroluk bir rakama Umut'u bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.  

 
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