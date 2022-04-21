Umut Bozok Galatasaray'ı bekliyor

Bu sezon başarılı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok, gözünü Galatasaray'daki başkanlık seçimine çevirdi. Daha önce Galatasaray'a gelmeyi kabul eden yıldız için hem Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün, hem de Metin Öztürk'ün Florya lideri Levent Nazifoğlu futbolcunun menajerine mesaj yollayarak beklemesini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok Galatasaray'ı bekliyor
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21 Nisan 2022 10:54
Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmeyen Umut Bozok'un gözü de başkanlık seçiminde..

Bu sezon kendisini aşan ve gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Bozok, Başkan Burak Elmas'la prensip anlaşmasına varmış ve gelecek sezon Galatasaray forması giymeye 'Evet' demişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği ortamda 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'ın durumuna göre yol haritası belirleyecek.

Öte yandan hem Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün, hem de Metin Öztürk'ün Florya lideri Levent Nazifoğlu'nun Bozok'un menajerine, "Bizi bekleyin" mesajı gönderdi. Bu mesajlar oyuncuyu mutlu etti.

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