Umut Bozok Galatasaray'ı bekliyor

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmeyen Umut Bozok'un gözü de başkanlık seçiminde..



Bu sezon kendisini aşan ve gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Bozok, Başkan Burak Elmas'la prensip anlaşmasına varmış ve gelecek sezon Galatasaray forması giymeye 'Evet' demişti.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği ortamda 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'ın durumuna göre yol haritası belirleyecek.



Öte yandan hem Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün, hem de Metin Öztürk'ün Florya lideri Levent Nazifoğlu'nun Bozok'un menajerine, "Bizi bekleyin" mesajı gönderdi. Bu mesajlar oyuncuyu mutlu etti.





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