Umut Bozok formayı unuttu

Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra geçen sezon Trabzonspor'a transfer olan Umut Bozok, bir türlü beklenen skor katkısını sağlayamadı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon adeta formayı unuttu. 9 haftalık periyotta sadece 4 maçta görev alan Umut, 262 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.
Onuachu sonrası, ikinci forvet pozisyonunu da Enis Destan'a kaptıran Bozok, devre arasında takımdan ayrılabilir.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon adeta formayı unuttu. 9 haftalık periyotta sadece 4 maçta görev alan Umut, 262 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.
Onuachu sonrası, ikinci forvet pozisyonunu da Enis Destan'a kaptıran Bozok, devre arasında takımdan ayrılabilir.