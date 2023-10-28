29 Ekim

Umut Bozok formayı unuttu

Kasımpaşa'daki çıkışı sonrası Trabzonspor'a gelen ancak bir türlü beklenen skor katkısını veremeyen Umut Bozok, bu sezon formaya hasret kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok formayı unuttu
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28 Ekim 2023 10:59
Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra geçen sezon Trabzonspor'a transfer olan Umut Bozok, bir türlü beklenen skor katkısını sağlayamadı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon adeta formayı unuttu. 9 haftalık periyotta sadece 4 maçta görev alan Umut, 262 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.

Onuachu sonrası, ikinci forvet pozisyonunu da Enis Destan'a kaptıran Bozok, devre arasında takımdan ayrılabilir.



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