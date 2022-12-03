Umut Bozok: 'Fenerbahçe'ye gol atarım'

Trabzonspor'da Umut Bozok, Hull City ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Umut Bozok yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir takım. Bizim için bu ara yeni oldu. Daha önce bunu yaşamamıştık. İlk lig maçımız çok önemli çünkü Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Hazırlık maçı bu. Her zamanki gibi idmanda çalıştığımızı maçta yansıtmak istedik." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Galibiyet alamadık ama iyi oynadık. Hoca takım halinde baskı istiyordu. İlk yarıda iyi yapamadık bunu bu maçta biraz daha bunu başarabildik sanırım. Kupa maçı ve lig maçı var. Trabzonspor'la iç sahada henüz gol atamadım. İnşallah Fenerbahçe maçında bunu başarırım." ifadelerini kullandı.



