Umut Bozok: 'Çok mutlu ve gururluyum'

Trabzonspor'da Umur Bozok, Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Umut Bozok yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve gururluyum. Böyle büyük bir kulüpte oynamak benim için gurur verici. Çalışmaya devam ediyorum. Takıma çok yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemli şey gol atmak. İnşallah en iyisi yapacağım." dedi.



Milli oyuncu ayrıca, "45 dakika oynadım. Elimden geleni yaptım. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Transfer döneminde Abdullah Hoca ile çok fazla konuştuk. Hoca için sahada her şeyimi veririm." ifadelerini kullandı.





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