En son 21 Mayıs 2022'de Kasımpaşa formasıyla ligde 2 gol atan Umut Bozok, yaklaşık 1 yıl aradan sonra duble yaptı. Bu sezon ligde toplamda 5 golü bulunan Umut, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da birer kez rakip ağları sarstı.



Umut geçen yıl ise 20 gol, 9 asistlik performansıyla Süper Lig'in gol kralı olmuştu.



"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"



26 yaşındaki forvet, "Ben bu yıl fazla gol atamıyordum. Biraz zor bir sene geçiriyorum. Bunu herkes biliyor. Yeni hoca geldi. Hoca iki kere beni ilk 11 oynattı. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah devamı gelir" dedi.









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