Umtiti yeniden Fransa'ya döndü!

Fransa Ligi takımlarından Lille, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Samuel Umtiti'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; losc.fr
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Umtiti yeniden Fransa'ya döndü!
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22 Temmuz 2023 12:27
Barcelona ile yollarını ayıran Fransız savunmacı Samuel Umtiti'nin yeni takımı belli oldu. 

Fransa Ligi takımlarından Lille, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Samuel Umtiti'yi renklerine bağladı.

DÜNYA KUPASI KAZANDI

2016'da Olympique Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon euroya imza atan Umtiti, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinde düşüşe geçmişti. Geçen sezon kiralandığı Lecce'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda savunmanın kilit isimlerinden biriydi.

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