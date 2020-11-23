Umtiti: 'Vegan oldum, çok mutluyum'

Fransa Milli Takımı ve Barcelona'nın stoperi Samuel Umtiti, veganlığa geçmesinden sonra kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.



Geçtiğimiz günlerde 'vegan' olduğunu açıklayan oyuncu, sadece 'bitkisel protein' tüketiyor.



"HARİKA HİSSEDİYORUM"



26 yaşındaki Umtiti açıklamasında; "Veganlık kariyerimde büyük bir fark yaratacak. Fiziksel olarak hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Hem fazla kilolarımı kaybettim hem de kaslarımı geliştirmeyi başardım." dedi.



Umtiti'nin dışında Chris Smalling, Hector Bellerin ve Alex Morgan gibi futbolcular da vegan diyeti uygulayan isimler arasında yer alıyor. Diğer sporlarda Lewis Hamilton, Kyrie Irving, DeAndre Jordan ve Javale McGee gibi sporcular hayatlarını bu yaşayış tarzına adayan isimler arasında yer alıyor.







