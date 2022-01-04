Umtiti Fenerbahçe'nin kiralama teklifini kabul etmedi!

Fenerbahçe'nin Barcelonalı Samuel Umtiti için yaptığı kiralama teklifinin Fransız stoper tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Umtiti Fenerbahçe'nin kiralama teklifini kabul etmedi!
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04 Ocak 2022 08:30
Devre arasında takıma takviye yapma hazırlığında olan Fenerbahçe'nin Umtiti'ye yaptığı teklifin kabul edilmediği belirtildi.

İspanyol basını, Barcelona'nın kadrosundan göndermeyi planladığı Umtiti, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmedi. Verilen bilgiye göre Umtiti'nin Fenerbahçe'ye kiralık gitmeyi kabul etmediği ve Barcelona'da kalmak için direndiği bilgisi paylaşıldı. Umtiti'nin Barcelona'dan ayrılmak için Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübü tercih edebileceği ve bu yüzden takımdan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

55 milyon euroluk yeni transfer Ferran Torres'in kadroya yazılabilmesi için bir oyuncusuyla yollarını ayırması gereken Barcelona'nın başta Coutinho olmak üzere verim alamadığı Depay, Luuk De Jong gibi tüm isimlere gelecek tekliflere açık olduğu belirtiliyor.


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