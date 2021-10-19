Umtiti: "Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmedim"

Barcelona'da forma şansı bulamayan Samuel Umtiti, takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Umtiti: 'Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmedim'
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19 Ekim 2021 02:16
Barcelona'da istediği forma şansını bulamayan ve takımdan kopma noktasına gelen Fransız stoper Samuel Umtiti sessizliğini bozdu.

Mundo Deportivo'ya röportaj veren Umtiti yaptığı açıklamada Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Başkanla konuştuktan sonra ağladım, ben Barça'yı seviyorum. Fiziksel olarak ilk geldiğim zamandan bile daha iyi durumdayım ve bana bir fırsat verilmesini umuyorum" diye konuştu.

Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Samuel Umtiti, Barcelona formasıyla son maçını geçen sezon 2021'in Mayıs ayında Eibar'a karşı oynanan lig maçında oynamıştı.

2016'da Lyon'dan 25 milyon euroya transfer edilen 27 yaşındaki savunmacının adı geçen sezonun sonundan bu yana Beşiktaş ile anılıyordu.


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