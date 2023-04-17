Ümranyiespor, Karagümrük deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, 18 Nisan Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümranyiespor, Karagümrük deplasmanında
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17 Nisan 2023 12:59
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, 18 Nisan Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Yukatel Kayserispor deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetle 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Ümraniyespor, hafta sonunu bay geçen takım oldu. 27 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, 23 puanla ligden çekilen Hatayspor'un bir sıra üzerinde 18. durumda bulunuyor.

Konuk takımda kırmızı kart cezalısı olan Isaac Sackey, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, bu maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden HangiKredi Ümraniyespor, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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