Ümraniyespor - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Boluspor kozlarını paylaştı.
Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 72. dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Son haftalaradaki performansıyla dikkat çeken Atabey ligde son 6 maçında 4 gole ulaştı.
Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 37 yaparken, Boluspor 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
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Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 72. dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Son haftalaradaki performansıyla dikkat çeken Atabey ligde son 6 maçında 4 gole ulaştı.
Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 37 yaparken, Boluspor 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
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