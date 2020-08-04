Ümraniyespor'dan Utku Yuvakuran harekatı!

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci transferi için girişimlere başladı.



TRT Spor'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiralamak için siyah - beyazlı kulüple görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelere büyük oranda anlaşma sağlandı.



Ümraniyespor, devre arasında yine Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i de kiralamıştı.



22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 4 resmi maçta görev aldı.



