Ümraniyespor'dan Utku Yuvakuran harekatı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, transferde harekete geçti.

Haber; Sporx.com
Ümraniyespor'dan Utku Yuvakuran harekatı!
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04 Ağustos 2020 14:31
TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci transferi için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre; kırmızı - beyazlılar, Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiralamak için siyah - beyazlı kulüple görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelere büyük oranda anlaşma sağlandı.

Ümraniyespor, devre arasında yine Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i de kiralamıştı.

22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 4 resmi maçta görev aldı.



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