Ümraniyespor'dan Play-Off yolunda kritik galibiyet

TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Keçiörengücü, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, ev sahibi ekip 2-0 kazandı.Karşılaşmada Ümraniyespor'un golleri 45+1. dakikada Bentley ve 81. dakikada Riad Nouri kaydetti. Keçiörengücü'nde 62. dakika kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Ümraniyespor, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti ve mağlup ettiği Keçiörengücü'nün hemen arkasında 7. sıraya yerleşti.TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Ankara ekibi Keçiörengücü ise; sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.