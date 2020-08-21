Ümraniyespor'dan orta sahaya takviye!

Ümraniyespor, 26 yaşındaki futbolcu Batuhan Artarslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Ümraniyespor'dan orta sahaya takviye!
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21 Ağustos 2020 16:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Batuhan Artarslan, ligde çıktığı 13 maçta bir gol kaydetti.

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