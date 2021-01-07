Ümraniyespor'dan kaleye takviye!

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, eski kalecisi Burak Öğür'ü yeniden kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Ümraniyespor'dan kaleye takviye!
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07 Ocak 2021 12:29
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti. 

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, eski kalecimiz Burak Öğür ile anlaşmaya varmıştır. Kaleci kazağımızı ilk olarak 2013 yılında sırtına geçiren, takımımıza yıllarca hizmet eden ve kaptanlık yapan Burak Öğür'e evine hoş geldin diyor, kalesini gole kapatacağı nice başarılı maçlar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Burak Öğür, TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında İzmir ekibi Altay'ın kalesini korumuştu.



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