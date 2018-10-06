Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, Ümraniye İlçe Stadı'nda Denizlispor'u 3-0'lık net skorla geçmeyi başardı.Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Ümraniyespor, 7. dakikada Levy Madinda'nın attığı golle durumu 1-0'a getirdi.20. dakikada Emircan Altıntaş, attığı golle Ümraniyespor'un 2 farklı üstünlüğünü getiren golü kaydetti.İkinci yarıda ataklarına devam eden Ümraniyespor, dakikalar 84'ü gösterdiğinde Emirtan Altıntaş ile skoru 3-0'a getirdi ve bu skor, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Ümraniyespor aldığı bu galibiyetle 12 puanla Ligde 5. sıraya yükselirken, Denizlispor ise 13 puanla 4.lüğünü korudu.Ümraniyespor gelecek hafta deplasmanda Gaziantep B.B.'nin konuğu olacak. Denizlispor ise Afyonspor'u evinde ağırlayacak.