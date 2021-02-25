Ümraniyespor'da 3 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 3 pozitif vakaya rastlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ümraniyespor'da 3 pozitif vaka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2021 18:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin 24. haftasındaki Altınordu müsabakası öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için