Ümraniyespor'da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA
Ümraniyespor'da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı
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28 Ağustos 2020 16:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Ümraniyespor Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan son Kovid-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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