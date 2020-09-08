Ümraniyespor'da 14 kişinin testi pozitif

Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; AA
Ümraniyespor'da 14 kişinin testi pozitif
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08 Eylül 2020 16:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı. 



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