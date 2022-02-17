Ümraniyespor, zirveyi yakaladı!

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, zirveyi yakaladı!
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17 Şubat 2022 16:39
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor'u ağırladı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Antonio Mrsic ve 33. dakikada Alim öztürk kaydetti. Adanaspor'un tek sayısı ise 80. dakikada Samuel Tetteh'ten geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 49'a yükseltti. Lider Ankaragücü ile puanlarını eşitleyen Ümraniyespor, 2. sırada yer aldı. 4 maçtır galibiyet alamayan Adanaspor ise 33 puanla 8. sırada yer buldu.

Ümraniyespor, gelecek hafta Manisa FK deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Erzurum BB'yi ağırlayacak.

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