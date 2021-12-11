Ümraniyespor zirve takibini sürdürdü!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ümraniyespor deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor zirve takibini sürdürdü!
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11 Aralık 2021 20:54
Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ümraniyespor deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Oğuz Gürbulak ve 62. dakikada Onur Ayık kaydederken, Balıkesirspor'un tek golü 55. dakikada İbrahim Çolak'tan geldi.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 30'a çıkartırken, Balıkesirspor 7 puanda kaldı.

Ümraniyespor ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak, Balıkesirspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

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