Ümraniyespor zirve takibini sürdürdü!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ümraniyespor deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Oğuz Gürbulak ve 62. dakikada Onur Ayık kaydederken, Balıkesirspor'un tek golü 55. dakikada İbrahim Çolak'tan geldi.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 30'a çıkartırken, Balıkesirspor 7 puanda kaldı.
Ümraniyespor ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak, Balıkesirspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Oğuz Gürbulak ve 62. dakikada Onur Ayık kaydederken, Balıkesirspor'un tek golü 55. dakikada İbrahim Çolak'tan geldi.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 30'a çıkartırken, Balıkesirspor 7 puanda kaldı.
Ümraniyespor ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak, Balıkesirspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.