Ümraniyespor, Yusuf Emre Gültekin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Ümraniyespor, Yusuf Emre Gültekin'i transfer etti
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02 Eylül 2020 16:37
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yusuf Emre Gültekin, tüm kulvarlarda 12 maça çıktı.

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