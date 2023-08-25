Ümraniyespor yeni transferini açıkladı

Göztepe, Uğur Kaan Yıldız'ı Ümraniyespor'a kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Ümraniyespor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 16:19
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç futbolcularından Uğur Kaan Yıldız, kiralık olarak Ümraniyespor'da forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Uğur Kaan Yıldız'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Başarılar Uğur Kaan." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'den transfer edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, toplamda 13 lig ve 2 kupa maçında yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery