Ümraniyespor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç futbolcularından Uğur Kaan Yıldız, kiralık olarak Ümraniyespor'da forma giyecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Uğur Kaan Yıldız'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Başarılar Uğur Kaan." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'den transfer edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, toplamda 13 lig ve 2 kupa maçında yer aldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Uğur Kaan Yıldız'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Başarılar Uğur Kaan." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'den transfer edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, toplamda 13 lig ve 2 kupa maçında yer aldı.