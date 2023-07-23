Ümraniyespor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gelecek sezon tekrardan Trendyol Süper Lige çıkmak isteyen Ümraniyespor'un transferlere devam etmesi bekleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gelecek sezon tekrardan Trendyol Süper Lige çıkmak isteyen Ümraniyespor'un transferlere devam etmesi bekleniyor.