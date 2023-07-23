Ümraniyespor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor yeni transferini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ümraniyespor yeni transferini açıkladı
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23 Temmuz 2023 17:50
Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek sezon tekrardan Trendyol Süper Lige çıkmak isteyen Ümraniyespor'un transferlere devam etmesi bekleniyor.

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