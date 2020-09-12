Ümraniyespor, yeni sezona 3 puanla başladı!

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Ümraniyespor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

Haber; Sporx.com
Ümraniyespor, yeni sezona 3 puanla başladı!
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12 Eylül 2020 18:29
TFF 1. Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bandırmaspor'u konuk etti.

Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ümraniyespor'un gollerini 45. dakikada Gökhan Süzen ve 89. dakikada Kevin Mayi kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 81. dakikada Yonathan Del Valle attı.

Sezona 3 puanla başlaan Ümraniyespor, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Bandırmaspor ise 16. sırada yer aldı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Akhisarspor'u konuk edecek.



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