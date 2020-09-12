Ümraniyespor, yeni sezona 3 puanla başladı!

TFF 1. Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bandırmaspor'u konuk etti.
Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ümraniyespor'un gollerini 45. dakikada Gökhan Süzen ve 89. dakikada Kevin Mayi kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 81. dakikada Yonathan Del Valle attı.
Sezona 3 puanla başlaan Ümraniyespor, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Bandırmaspor ise 16. sırada yer aldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Akhisarspor'u konuk edecek.
Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ümraniyespor'un gollerini 45. dakikada Gökhan Süzen ve 89. dakikada Kevin Mayi kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 81. dakikada Yonathan Del Valle attı.
Sezona 3 puanla başlaan Ümraniyespor, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Bandırmaspor ise 16. sırada yer aldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Akhisarspor'u konuk edecek.