Ümraniyespor, yeni sezona 3 puanla başladı!

TFF 1. Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bandırmaspor'u konuk etti.



Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ümraniyespor'un gollerini 45. dakikada Gökhan Süzen ve 89. dakikada Kevin Mayi kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise 81. dakikada Yonathan Del Valle attı.



Sezona 3 puanla başlaan Ümraniyespor, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Bandırmaspor ise 16. sırada yer aldı.



Ümraniyespor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Akhisarspor'u konuk edecek.



