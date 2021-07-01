Ümraniyespor, Yacine Bammou'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız Kulübü Caen'den Yacine Bammou'yu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Yacine Bammou'yu transfer etti
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01 Temmuz 2021 16:38
Yacine Bammou
Yacine Bammou
Alanyaspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız Kulübü Caen'den Yacine Bammou'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fransız kulübü SM Caen'den 29 yaşındaki santrafor ve kanat oyuncusu Yacine Bammou ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bammou'ya hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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