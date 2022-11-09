Ümraniyespor üst tura 4 golle yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Recep Uçar'ın ekibi Ümraniyespor ile Veyis Kanber'in yönetimindeki Efeler 09 FK karşı karşıya geldi.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 4-0 kazanırken goller; 28. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic, 58. dakikada Adel Bettaeib, 67. dakikada Tahsin Hacı Mustafaoğlu ve 74. dakikada Valentin Gheorghe'den geldi.
Bu sonuçla beraber Ümraniyespor adını 5. tura yazdıran taraf olurken, Efeler 09 FK turnuvaya veda etti. 5. tur kuraları 11 Kasım Cuma günü çekilecek.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 4-0 kazanırken goller; 28. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic, 58. dakikada Adel Bettaeib, 67. dakikada Tahsin Hacı Mustafaoğlu ve 74. dakikada Valentin Gheorghe'den geldi.
Bu sonuçla beraber Ümraniyespor adını 5. tura yazdıran taraf olurken, Efeler 09 FK turnuvaya veda etti. 5. tur kuraları 11 Kasım Cuma günü çekilecek.
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