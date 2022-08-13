Ümraniyespor'un rakibi Antalyaspor

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü Fraport Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Hafta içinde Eyüpspor'dan 29 yaşındaki santrafor Umut Nayir'i bir yıllığına kiralayan HangiKredi Ümraniyespor, Fraport Tav Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmıştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Hafta içinde Eyüpspor'dan 29 yaşındaki santrafor Umut Nayir'i bir yıllığına kiralayan HangiKredi Ümraniyespor, Fraport Tav Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmıştı.
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