Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda üst tur peşinde

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Efeler 09 FK'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda üst tur peşinde
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08 Kasım 2022 16:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

HangiKredi Ümraniyespor kupaya bu turda dahil oldu. Efeler 09 FK ise 2. turda Somaspor, 3. turda da Altay'ı eleyerek 4. tura yükseldi.

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