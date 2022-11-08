Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda üst tur peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Tek maç eleme sistemiyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
HangiKredi Ümraniyespor kupaya bu turda dahil oldu. Efeler 09 FK ise 2. turda Somaspor, 3. turda da Altay'ı eleyerek 4. tura yükseldi.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Tek maç eleme sistemiyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
HangiKredi Ümraniyespor kupaya bu turda dahil oldu. Efeler 09 FK ise 2. turda Somaspor, 3. turda da Altay'ı eleyerek 4. tura yükseldi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ