Ümraniyespor transfere doymuyor!

1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Ayman Bouali ile anlaşmaya vardı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.