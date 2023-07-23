Ümraniyespor transfere doymuyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayman Bouali ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ümraniyespor transfere doymuyor!
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23 Temmuz 2023 17:44
1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Ayman Bouali ile anlaşmaya vardı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
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