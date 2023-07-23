Ümraniyespor transfere doymuyor!

1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Ayman Bouali ile anlaşmaya vardı.



İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

