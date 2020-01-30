Ümraniyespor, Tonci Mujan'ı kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.
Cesar Grup Ümraniyespor'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.
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İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.
Cesar Grup Ümraniyespor'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın