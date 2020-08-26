Ümraniyespor, Sunderland'den transfer yaptı!

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Sunderland'den Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Haber; AA
Ümraniyespor, Sunderland'den transfer yaptı!
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26 Ağustos 2020 17:19
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İngiltere'nin Sunderland takımından savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Alim" ifadesi kullanıldı.

İngiltere Üçüncü Lig (League One) ekiplerinden Sunderland'de iki sezon forma giyen Hollanda doğumlu 27 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve 1461 Trabzon takımlarında da görev yapmıştı.

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